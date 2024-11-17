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Сегодня, 07:24

Капризова выбрали третьей звездой матча «Миннесота» — «Даллас»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Фото Matt Blewett-Imagn Images, USA Today Sports

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал третьей звездой матча с «Далласом» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

27-летний россиянин в третьем периоде забросил единственную шайбу «Уайлд».

Первой звездой матча стал форвард «Далласа» Мэйсон Марчмент, дубль которого принес победу «Старз». Второй звездой признали голкипера «Миннесоты» Филиппа Густаффсона, отразившего 38 бросков по своим воротам.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Миннесота Уайлд
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«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
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1 Нью-Джерси 21 12 9 26
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4 Рейнджерс 15 10 5 21
5 Филадельфия 18 8 10 18
6 Айлендерс 18 7 11 18
7 Питтсбург 20 7 13 17
8 Коламбус 17 6 11 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 18 12 6 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Бостон 19 8 11 19
5 Оттава 17 8 9 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 17 7 10 15
8 Монреаль 18 6 12 14
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 18 15 3 30
2 Миннесота 17 11 6 25
3 Даллас 16 11 5 22
4 Колорадо 18 9 9 18
5 Юта 17 7 10 17
6 Сент-Луис 18 8 10 17
7 Чикаго 18 6 12 13
8 Нэшвилл 18 5 13 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 17 11 6 24
2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
3 Ванкувер 16 9 7 21
4 Калгари 18 9 9 21
5 Эдмонтон 18 9 9 20
6 Сиэтл 18 9 9 19
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Сиэтл – Айлендерс
3 : 2
17.11 03:00
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
 4 : 0
17.11 03:00
Торонто – Эдмонтон
 4 : 3 ОТ
17.11 03:00
Питтсбург – Сан-Хосе
 4 : 3 Б
17.11 03:00
Каролина – Оттава
 4 : 0
17.11 03:00
Филадельфия – Баффало
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17.11 03:00
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 5 : 0
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Монреаль – Коламбус
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Миннесота – Даллас
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