Капризова выбрали третьей звездой матча «Миннесота» — «Даллас»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал третьей звездой матча с «Далласом» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

27-летний россиянин в третьем периоде забросил единственную шайбу «Уайлд».

Первой звездой матча стал форвард «Далласа» Мэйсон Марчмент, дубль которого принес победу «Старз». Второй звездой признали голкипера «Миннесоты» Филиппа Густаффсона, отразившего 38 бросков по своим воротам.