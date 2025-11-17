Капризова признали второй звездой матча «Миннесота» — «Вегас»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2 ОТ), сообщает пресс-служба лиги.

28-летний россиянин отличился на пятой минуте овертайма.

В сезоне-2025/26 Капризов набрал 23 (11+12) очка в 20 матчах.

Первой звездой матча признали форварда «Миннесоты» Юэля Эрикссона Эка, который забил гол. Третьей звездой стал нападающий «Уайлд» Маркус Фолиньо, на счету которого голевой пас.