Капризова признали третьей звездой матча «Миннесота» — «Сент-Луис»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов был признан третьей звездой домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (1:3), сообщает пресс-служба лиги.

28-летний россиянин забил единственный гол своей команды.

Первой звездой встречи признали 25-летнего канадского вратаря «Сент-Луиса» Жоэля Хофера, который отразил 22 броска в створ из 23.

Второй звездой был признан 26-летний канадский форвард «Блюз» Роберт Томас, на счету которого гол и результативная передача.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.