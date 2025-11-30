Капризова признали третьей звездой матча «Миннесота» — «Баффало»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (2:3 Б), сообщает пресс-служба лиги.

28-летний россиянин забил гол. В сезоне-2025/26 у него 31 (17+14) очко в 26 матчах.

Первой звездой признали шведского защитника «Баффало» Расмуса Далина, второй — шведского нападающего «Сэйбрз» Ноа Эстлунда, на счету которого результативный пас и победный буллит.