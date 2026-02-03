Капризова признали первой звездой матча с «Монреалем»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов был признан первой звездой домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:3 ОТ), сообщает пресс-служба лиги.

28-летний россиянин забил два гола (в основное время и в овертайме). В сезоне-2025/26 форвард в 57 матчах набрал 69 (31+38) очков.

Второй звездой матча признали 23-летнего американского защитника «Миннесоты» Брока Фэйбера, на счету которого гол. Третьей звездой был признан 26-летний американский защитник «Уайлд» Куинн Хьюз — у него три результативные передачи.