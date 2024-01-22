Капризова признали первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Каролины» (5:2) россиянин оформил хет-трик.

Второй звездой стал нападающий «Айлендерс» Бо Хорват, который забил победный гол в овертайме в матче с «Далласом» (3:2 ОТ). Третья звезда — вратарь «Детройта» Алекс Лайон, отразивший 27 бросков из 28 в игре с «Тампой» (2:1).