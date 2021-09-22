Капризов заявил, что у него не было в планах возвращения в КХЛ
21:36
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, который подписал новый многомиллионный контракт с клубом, заявил, что у него не было в планах возвращения в КХЛ.
«Я не испытывал никакого давления. Хорошо, что подписал контракт. Теперь могу думать только о хоккее.
КХЛ? Мыслей таких не было», — цитирует Капризова журналист Майкл Руссо.
Генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин шуткой отреагировал на последний вопрос россиянину: «Не стоило отвечать. Тебе в будущем еще подписывать контракт».
Согласно новому соглашению с «Уайлд», заработок 24-летнего россиянина составит 45 миллионов долларов. В год форвард будет получать девять миллионов долларов.
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