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Капризов заявил, что у него не было в планах возвращения в КХЛ

21:36
Кирилл Капризов и Билл Герин (справа). Фото Twitter
Кирилл Капризов и Билл Герин (справа). Фото Twitter
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, который подписал новый многомиллионный контракт с клубом, заявил, что у него не было в планах возвращения в КХЛ.

«Я не испытывал никакого давления. Хорошо, что подписал контракт. Теперь могу думать только о хоккее.

КХЛ? Мыслей таких не было», — цитирует Капризова журналист Майкл Руссо.

Генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин шуткой отреагировал на последний вопрос россиянину: «Не стоило отвечать. Тебе в будущем еще подписывать контракт».

Согласно новому соглашению с «Уайлд», заработок 24-летнего россиянина составит 45 миллионов долларов. В год форвард будет получать девять миллионов долларов.

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Иван Шитик все материалы автора

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