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Сегодня, 14:13

Капризов заявил, что хотел бы провести мастер-класс в Новокузнецке

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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов на гала-матче в рамках Кубка Овечкина ответил на вопрос о перспективе провести мастер-класс в Новокузнецке.

— Хотите провести свой мастер-класс?

— Да, это хорошо. Надо задуматься что-то сделать самому. В Новокузнецке всегда много детей, на одном стадионе одна школа, на другом — другая.

В конце июля Капризов и полузащитник футбольного «Монако» Александр Головин во время отпуска провели мастер-класс для детей Кемеровской области.

(Александр Абустин)

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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