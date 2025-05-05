Хоккей
5 мая, 11:37

Капризов заявил, что хочет остаться в «Миннесоте»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский форвард Кирилл Капризов выразил желание продлить контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд». Текущий контракт игрока истекает по окончании сезона-2025/26.

«Продление контракта — это работа моего агента, посмотрим, как все сложится. Мне здесь все нравится, и, думаю, все будет хорошо», — цитирует Капризова сайт «Миннесоты».

28-летний Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ 2015 года под 135-м номером. Дебютировал в НХЛ в январе 2021 года и по итогам сезона получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, набрав 386 (185+201) очков. Капризов является рекордсменом «Миннесоты» по голам за один сезон (47) и первым игроком команды, который набрал более 100 результативных баллов за один регулярный чемпионат (108).

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
  • fell62

    Ну и зря...

    06.05.2025

  • андр

    Обосновался. Будет семья, гражанство. Нормально так.

    05.05.2025

  • inspire

    появилась вера в команду?

    05.05.2025

  • quarktrue

    Понятно. Миннесота - твоя судьба. Правда КС здесь не светит, и призы лучшего бомбардира тоже.

    05.05.2025

