Капризов заявил, что хочет остаться в «Миннесоте»

Российский форвард Кирилл Капризов выразил желание продлить контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд». Текущий контракт игрока истекает по окончании сезона-2025/26.

«Продление контракта — это работа моего агента, посмотрим, как все сложится. Мне здесь все нравится, и, думаю, все будет хорошо», — цитирует Капризова сайт «Миннесоты».

28-летний Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ 2015 года под 135-м номером. Дебютировал в НХЛ в январе 2021 года и по итогам сезона получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, набрав 386 (185+201) очков. Капризов является рекордсменом «Миннесоты» по голам за один сезон (47) и первым игроком команды, который набрал более 100 результативных баллов за один регулярный чемпионат (108).