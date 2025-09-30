Капризов заявил, что чувствует себя счастливым после подписания нового контракта с «Миннесотой»
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
Новое соглашение 28-летнего россиянина с «Уайлд» рассчитано на восемь лет, оно вступит в силу с сезона-2026/27 и будет действовать до окончания сезона-2033/34. Среднегодовая зарплата форварда составит 17 миллионов евро, что является рекордом НХЛ.
«Счастлив остаться еще на восемь лет в «Миннесоте». Работаем дальше», — сказал Капризов на видео, опубликованном в соцсетях клуба.
Капризов выступает за «Уайлд» с 2020 года. За пять сезонов в НХЛ на счету россиянина 386 (185+201) очков в 319 играх. В 25 играх Кубка Стэнли он набрал 21 (15+6) очко. До «Миннесоты» нападающий играл в КХЛ за новокузнецкий «Металлург», «Салават Юлаев» и ЦСКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина-2019.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -