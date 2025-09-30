Капризов заявил, что чувствует себя счастливым после подписания нового контракта с «Миннесотой»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

Новое соглашение 28-летнего россиянина с «Уайлд» рассчитано на восемь лет, оно вступит в силу с сезона-2026/27 и будет действовать до окончания сезона-2033/34. Среднегодовая зарплата форварда составит 17 миллионов евро, что является рекордом НХЛ.

«Счастлив остаться еще на восемь лет в «Миннесоте». Работаем дальше», — сказал Капризов на видео, опубликованном в соцсетях клуба.

Капризов выступает за «Уайлд» с 2020 года. За пять сезонов в НХЛ на счету россиянина 386 (185+201) очков в 319 играх. В 25 играх Кубка Стэнли он набрал 21 (15+6) очко. До «Миннесоты» нападающий играл в КХЛ за новокузнецкий «Металлург», «Салават Юлаев» и ЦСКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина-2019.