Капризов завершил регулярный чемпионат НХЛ с 56 очками

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в сезоне-2024/25 забил 25 голов и отдал 31 результативную передачу в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом, он завершил регулярку с 56 очками.

Это третий показатель по результативным баллам в «Уайлд», выше 27-летнего россиянина находятся только форварды Марко Росси (60) и Мэтт Болди (73).

«Миннесота» набрала 97 очков и финишировала на 7-м месте в Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда встретится с «Вегасом».