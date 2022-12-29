Капризов стал вторым в списке лучших левых нападающих НХЛ по версии Daily Faceoff

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов занял второе место в списке лучших левых нападающих по версии Daily Faceoff. Пятое место занял российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. Лучшим признан канадец из «Калгари» — Мэттью Ткачак.

Портал представил топ-5 левых форвардов НХЛ в 2022 году.

1. Мэттью Ткачак

2. Кирилл Капризов

3. Джонни Годро

4. Джейсон Робертсон

5. Артемий Панарин

Лучший левый нападающий по версии Daily Faceoff 25-летний Ткачак набрал 40 (15+25) очков за 25 игр за «Калгари».

В текущем сезоне 25-летний Капризов набрал 44 (19+25) очка за 34 матча за «Миннесоту». 31-летний Панарин сыграл в это сезоне 36 игр за «Рейнджерс», забил девять шайб и отдал 32 результативные передачи.