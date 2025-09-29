Капризов занял 12-е место в рейтинге игроков НХЛ по версии NHL Network

NHL Network опубликовала очередную десятку рейтинга лучших игроков НХЛ перед началом сезона 2025/26.

Телесеть представила список хоккеистов, занявших с 20-го по 12-е места. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов занял 12-ю строчку в рейтинге.

Ранее были представлены списки лучших игроков с 50-го по 41-е, с 40-го по 31-е и с 21-го по 30-е.

Игроки из рейтинга телесети NHL Network с 20-го по 12-е место: