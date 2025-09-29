Капризов занял 12-е место в рейтинге игроков НХЛ по версии NHL Network
NHL Network опубликовала очередную десятку рейтинга лучших игроков НХЛ перед началом сезона 2025/26.
Телесеть представила список хоккеистов, занявших с 20-го по 12-е места. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов занял 12-ю строчку в рейтинге.
Ранее были представлены списки лучших игроков с 50-го по 41-е, с 40-го по 31-е и с 21-го по 30-е.
Игроки из рейтинга телесети NHL Network с 20-го по 12-е место:
20. Мэттью Ткачак («Флорида»)
19. Вильям Нюландер («Торонто»)
18. Митч Марнер («Вегас»)
17. Зак Веренски («Коламбус»)
16. Брэйден Пойнт («Тампа»)
15. Остон Мэттьюс («Торонто»)
14. Джек Айкел («Вегас»)
13. Микко Рантанен («Даллас»)
12. Кирилл Капризов («Миннесота»)
В прошедшем сезоне 28-летний россиянин набрал 56 (25+31) очков в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 9 (5+4) очков в 6 играх.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -