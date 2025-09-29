Хоккей
29 сентября, 14:26

Капризов занял 12-е место в рейтинге игроков НХЛ по версии NHL Network

Сергей Ярошенко

NHL Network опубликовала очередную десятку рейтинга лучших игроков НХЛ перед началом сезона 2025/26.

Телесеть представила список хоккеистов, занявших с 20-го по 12-е места. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов занял 12-ю строчку в рейтинге.

Ранее были представлены списки лучших игроков с 50-го по 41-е, с 40-го по 31-е и с 21-го по 30-е.

Игроки из рейтинга телесети NHL Network с 20-го по 12-е место:

20. Мэттью Ткачак («Флорида»)

19. Вильям Нюландер («Торонто»)

18. Митч Марнер («Вегас»)

17. Зак Веренски («Коламбус»)

16. Брэйден Пойнт («Тампа»)

15. Остон Мэттьюс («Торонто»)

14. Джек Айкел («Вегас»)

13. Микко Рантанен («Даллас»)

12. Кирилл Капризов («Миннесота»)

В прошедшем сезоне 28-летний россиянин набрал 56 (25+31) очков в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 9 (5+4) очков в 6 играх.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
  • Kiril1Yrich

    макдак и драйз, хелликобактер, кучеров...вообще мало вратарей и васи вообще нет или его в 11 включили?

    30.09.2025

  • inspire

    серьезно Кирю оценили ... в десятке будут Куч и Вася )))

    30.09.2025

  • андр

    Чушь.

    29.09.2025

