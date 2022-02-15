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Сегодня, 06:50

Капризов забросил в пустые ворота и сделал дубль в матче с «Детройтом»

Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал дубль в матче с «Детройтом».

На последней минуте третьего периода россиянин забросил шайбу в пустые ворота «Ред Уингз» и сделал счет 6:4.

24-летний россиянин набрал 57-е очко в сезоне-2021/22, на его счету 22 гола и 35 результативных передач.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Миннесота Уайлд
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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 45 65
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 44 63
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 45 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 42 32
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

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Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

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Якоб Маркстрем

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