Капризов забросил в пустые ворота и сделал дубль в матче с «Детройтом»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал дубль в матче с «Детройтом». На последней минуте третьего периода россиянин забросил шайбу в пустые ворота «Ред Уингз» и сделал счет 6:4. Two more for lucky No. 7??!



Final: #MNWild 7, #LGRW 4 pic.twitter.com/yb9o8Ik4md — Bally Sports North (@BallySportsNOR) February 15, 2022 24-летний россиянин набрал 57-е очко в сезоне-2021/22, на его счету 22 гола и 35 результативных передач.