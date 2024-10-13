Капризов забросил первую шайбу в сезоне-2024/25 НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил первую шайбу в сезоне НХЛ-2024/25.

Россиянин отличился в начале третьего периода матча с «Сиэтлом» (4:5 Б). Такэе на его счету в этой встрече две голевые передачи.

Капризов набрал 4 (1+3) очка в двух матчах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2024/25.