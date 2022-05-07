Капризов забросил четвертую шайбу в Кубке Стэнли

«Миннесота» удвоила преимущество в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса». На 3-й минуте счет стал 2:0 в пользу «Уайлд».

Голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для него эта шайба стала четвертой в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

После двух матчей счет в серии 1-1. Первые две игры прошли на арене «Миннесоты».