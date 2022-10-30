Капризов забросил 80-ю шайбу в НХЛ и установил новый рекорд «Миннесоты»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

25-летний россиянин забросил свою 80-ю шайбу в 144-м матче НХЛ и установил новый рекорд франшизы, обогнав по этому показателю Эрика Стаала (189 матчей) и Зака Паризе (189).

На данный момент на счету Капризова 11 (6+5) очков в 8 матчах сезона.