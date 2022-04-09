Капризов забросил 41-ю шайбу в сезоне

«Миннесота» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

В середине второго периода голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для него эта шайба стала 41-й в сезоне.