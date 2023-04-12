Капризов забросил 40-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Миннесота» реализовала большинство в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега». Счет стал 1:2.

На 2-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для него эта заброшенная шайба стала 40-й в нынешнем сезоне.