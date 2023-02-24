Капризов забросил 34-ю шайбу в этом сезоне НХЛ

«Миннесота» удвоила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

На 9-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Для него этот гол стал 34-м в этом сезоне.

Всего в этом сезоне 25-летний россиянин набрал 68 (34+34) очков в 58 матчах.