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Сегодня, 03:28

Капризов забросил 34-ю шайбу в этом сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

«Миннесота» удвоила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

На 9-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Для него этот гол стал 34-м в этом сезоне.

Всего в этом сезоне 25-летний россиянин набрал 68 (34+34) очков в 58 матчах.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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