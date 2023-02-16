Капризов забросил 31-ю шайбу в этом сезоне НХЛ

«Миннесота» сократила отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

На 15-й минуте третьего периода счет стал 2:3. Голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для 25-летнего россиянина эта шайба стала 31-й в текущем сезоне.