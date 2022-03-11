Капризов забросил 29-ю шайбу в сезоне

«Миннесота» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта». Счет стал 5:4 в пользу «Уайлд».

На 13-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для него эта шайба стала 29-й в этом сезоне.