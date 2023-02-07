Капризов забросил 28-ю шайбу и набрал 60-е очко в сезоне

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» — 1:0.

Россиянин отличился на 4-й минуте второго периода.

Этот гол стал для 25-летнего форварда 28-м в сезоне-2022/23. Теперь на его счету 60 (28+32) очков в 49 играх нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.