Капризов забросил 27-ю шайбу в этом сезоне НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы». После двух периодов счет — 2:2.

На 12-й минуте второго периода россиянин реализовал большинство и вывел команду вперед.

Всего в этом сезоне 25-летний Капризов набрал 57 (27+30) очков в 46 матчах.