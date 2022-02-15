Капризов забросил 21-ю шайбу в сезоне

«Миннесота» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта». Счет стал 3:2.

В начале второго периода голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов.Для него эта шайба стала 21-й в этом сезоне.

24-летний россиянин набрал 55 (21+34) очко в текущем регулярном чемпионате.