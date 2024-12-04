Капризов забросил 16-ю шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:2 ОТ).

27-летний форвард забросил шайбу «Уайлд» на 5-й минуте овертайма и принес команде победу в домашнем матче с «Кэнакс».

В текущем сезоне Капризов набрал 39 (16+23) очков в 25 встречах.

«Миннесота» с 38 очками лидирует в Западной конференции.