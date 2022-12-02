Капризов забросил 14-ю шайбу в этом сезоне НХЛ

«Миннесота» сравняла счет в матч регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

В середие второго периода голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для него эта шайба стала 14-й в текущем сезоне.