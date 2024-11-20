Капризов забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Миннесота» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

На 7-й минуте третьего периода российский нападающий Кирилл Капризов сделал счет 2:1 в пользу «Уайлд». Для него этот гол стал 12-м в этом сезоне.

Всего в этом сезоне 27-летний россиянин набрал 32 (12+20) очков.