Капризов забросил 11-ю шайбу в этом сезоне НХЛ

«Миннесота» увеличила преимуещство в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега». На 1-й минуте третьего периода счет стал 4:1.

Голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Он реализовал большинство «Уайлд».

Для 25-летнего россиянина этот гол стал 11-м в текущем сезоне.