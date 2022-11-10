Капризов забросил 10 шайб за «Миннесоту» в первых 13 матчах сезона — это второй показатель в истории клуба

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

Теперь у форварда 10 голов в сезоне-2022/23. Капризов достиг этой отметки за 13 матчей — это второй показатель в истории клуба. Быстрее россиянина 10 шайб в составе «Миннесоты» забрасывал лишь Брайан Ролстон в сезоне-2006/07 — тогда у него на это ушло 12 игр.

После матча с «Анахаймом» на счету Капризова 15 (10+5) очков в 13 встречах в сезоне-2022/23.