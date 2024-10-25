Капризов забил в ворота Василевского в матча «Тампа» — «Миннесота»

«Миннесота» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

На 7-й минуте первого периода отличился российский нападающий Кирилл Капризов. Для него это третий гол в этом сезоне.

Ворота «Лайтнинг» в этом матче защищает российский голкипер Андрей Василевский.