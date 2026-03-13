Капризов забил в третьем матче НХЛ подряд

«Миннесота» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

На 18-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Он отличился в третьм матче подряд.

Теперь у 28-летнего россиянина 79 (38+41) очков в 66 играх этого сезона.