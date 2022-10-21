Капризов забил пятый гол в овертайме НХЛ. Больше него за «Миннесоту» забрасывал только Дамба

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Ванкувер» (4:3 ОТ).

Победную шайбу забросил Кирилл Капризов. Для 25-летнего россиянина это пятый гол в овертайме в НХЛ, по этому показателю в «Уайлд» он уступает только Мэтту Дамбе (6). Также с момента начала выступления в лиге (сезон-2020/21) больше Капризова в овертайме забили только Алексу Дебринкэт (7) и Коннор Макдэвид (6).

В текущем сезоне Капризов провел 4 матча, в которых набрал 8 (4+4) очков.