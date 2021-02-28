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Капризов забил «Лос-Анджелесу» и продлил результативную серию. Видео

07:10
Кирилл Капризов празднует заброшенную шайбу в ворота «Лос-Анджелеса».
Кирилл Капризов празднует заброшенную шайбу в ворота «Лос-Анджелеса».
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:3 ОТ).

Этот гол стал для российского нападающего 6-м в текущем сезоне. Он продлил свою результативную серию до 5 игр кряду, также в этих пяти встречах он забросил 3 шайбы.

Всего в дебютном сезоне Капризов набрал 17 (6+11) очков в 18 матчах.

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