Капризов забил «Лос-Анджелесу» и продлил результативную серию. Видео

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:3 ОТ).

Этот гол стал для российского нападающего 6-м в текущем сезоне. Он продлил свою результативную серию до 5 игр кряду, также в этих пяти встречах он забросил 3 шайбы.

Всего в дебютном сезоне Капризов набрал 17 (6+11) очков в 18 матчах.