Капризов выйдет в первом звене «Миннесоты» на матч с «Лос-Анджелесом»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ сыграет с «Лос-Анджелесом».

В составе «Уайлд» в первом звене выйдет форвард Кирилл Капризов. На счету 25-летнего россиянина результативная передача в первом матче сезона против «Рейнджерс» (3:7).

Матч «Миннесота» — «Лос-Анджелес» пройдет сегодня, 16 октября и начнется в 3.00 мск.