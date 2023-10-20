Капризов вывел «Миннесоту» вперед в матче с «Лос-Анджелесом»

«Миннесота» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса». Счет стал 2:1.

На 8-й минуте голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для 26-летнего россиянина это вторая заброшенная шайба в сезоне.