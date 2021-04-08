Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по количеству голов в дебютном сезоне

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов вышел на второе место в истории клуба по количеству голов в дебютном сезоне в НХЛ, сообщает StatsCentre.

23-летний форвард отличился дублем в матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (8:3), теперь на его счету 16 заброшенных шайб в 38 матчах за «Уайлд».

Firing home a pair of markers to aid his team to an 8-3 thrashing of the Avalanche on Wednesday, @mnwild super rookie Kirill Kaprizov- needing just 38 games to do so- has moved into 2nd on a list he seems poised to (despite the shortened 2020-21 schedule) sit atop by season's end pic.twitter.com/cdhSraZnVr — StatsCentre (@StatsCentre) April 8, 2021

Рекорд по количеству голов среди новичков НХЛ в истории «Миннесоты» принадлежит Мариану Габорику (18). Достижение было установлено в сезоне-2000/01. Отметим, что словак в том сезоне принял участие в 71 матче.