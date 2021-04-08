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Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по количеству голов в дебютном сезоне

09:18
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов вышел на второе место в истории клуба по количеству голов в дебютном сезоне в НХЛ, сообщает StatsCentre.

23-летний форвард отличился дублем в матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (8:3), теперь на его счету 16 заброшенных шайб в 38 матчах за «Уайлд».

Рекорд по количеству голов среди новичков НХЛ в истории «Миннесоты» принадлежит Мариану Габорику (18). Достижение было установлено в сезоне-2000/01. Отметим, что словак в том сезоне принял участие в 71 матче.

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