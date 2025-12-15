15 декабря 2025, 05:04

Капризов вышел на второе место по количеству голов за «Миннесоту»

Павел Лопатко

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил два гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (6:2).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 28-летний россиянин сравнялся по количеству голов за команду с финским нападающим Микко Койву (205) и теперь делит с ним второе место по этому показателю. Лучший результат у словацкого форварда Мариана Габорика — 219.

В сезоне-2025/26 на счету нападающего 37 (20+17) очков в 33 играх.

Капризов играет за «Миннесоту» с 2020 года.

Читайте также
Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством
В Минтруда назвали самые высокие зарплаты мигрантов в России
Силы ПВО сбили один украинский дрон над Черным морем
Петросян и другие фигуристы не могут вылететь из Санкт-Петербурга из-за закрытия аэропорта
Овечкин оценил выход на отметку в 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф
СКА добит во втором овертайме, Нестеров установил рекорд, а Екатеринбурге - кровавое месиво. Что произошло в Кубке Гагарина 23 марта
Разин — перед стартом плей-офф КХЛ
Анонс плей-офф КХЛ
«Юта» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Бомбардиры сезона НХЛ: Кучеров против Макдэвида и Маккиннона
Кучеров признан лучшим игроком недели в НХЛ
Кучеров — на первом месте среди бомбардиров НХЛ. Он установил российский рекорд
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Лучшие снайперы НХЛ на 23 марта: Маккиннон сохраняет лидерство, Кучеров — в топ-3
Лучшие бомбардиры НХЛ на 23 марта: Кучеров упрочил лидерство
Панарин сравнял счет в матче «Юта» — «Лос-Анджелес»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Миннесота» выиграла у «Бостона», Капризов забил два гола и отдал пас

«Монреаль» обыграл «Эдмонтон», Демидов забил в большинстве
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 70 45 25 96
2 Питтсбург 70 35 35 86
3 Коламбус 70 37 33 85
4 Айлендерс 71 40 31 85
5 Филадельфия 69 34 35 80
6 Вашингтон 71 35 36 79
7 Нью-Джерси 69 35 34 72
8 Рейнджерс 70 28 42 65
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 71 44 27 95
2 Тампа-Бэй 69 43 26 91
3 Монреаль 69 38 31 86
4 Бостон 70 39 31 86
5 Детройт 70 38 32 84
6 Оттава 69 36 33 81
7 Флорида 69 34 35 71
8 Торонто 71 29 42 71
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 69 46 23 102
2 Даллас 70 43 27 97
3 Миннесота 71 40 31 92
4 Юта 71 37 34 80
5 Нэшвилл 70 33 37 75
6 Виннипег 70 29 41 70
7 Сент-Луис 69 28 41 67
8 Чикаго 70 26 44 65
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 70 39 31 82
2 Вегас 71 32 39 78
3 Эдмонтон 71 34 37 77
4 Лос-Анджелес 70 28 42 73
5 Сиэтл 69 31 38 71
6 Сан-Хосе 68 32 36 70
7 Калгари 70 29 41 65
8 Ванкувер 69 21 48 50
