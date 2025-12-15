Капризов вышел на второе место по количеству голов за «Миннесоту»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил два гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (6:2).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 28-летний россиянин сравнялся по количеству голов за команду с финским нападающим Микко Койву (205) и теперь делит с ним второе место по этому показателю. Лучший результат у словацкого форварда Мариана Габорика — 219.

В сезоне-2025/26 на счету нападающего 37 (20+17) очков в 33 играх.

Капризов играет за «Миннесоту» с 2020 года.