Капризов вышел на второе место по хет-трикам в истории «Миннесоты»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил хе-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (5:2).

Как сообщает сайт лиги, 26-летний россиянин оформил третий в карьере хет-трик в регулярном чемпионате, сравнявшись с Заком Паризе и Мэттом Болди по этому показателю за всю историю «Уайлд». Клубный рекорд по хет-трикам принадлежит словацкому форварду Мариану Габорику (9).

В текущем сезоне Капризов провел за «Миннесоту» 39 матчей, в которых набрал 42 (18+24) очка.