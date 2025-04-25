Капризов вышел на второе место по голам в плей-офф в истории «Миннесоты»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса».

Теперь на счету 27-летнего россиянина 14 голов в плей-офф за «Уайлд». По этому показателю он вышел на чистое второе место в истории франшизы, обогнав Мариана Габорика (12). Первую строчку с 16 шайбами занимает Зак Паризе.

На счету Капризова 19 (14+5) очков в 22 матчах плей-офф НХЛ.