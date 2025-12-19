Капризов вышел на седьмое место по голевым передачам за «Миннесоту»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:2) сделал свою 219-ю результативную передачу за «Уайлд».

Как сообщает пресс-служба лиги, 28-летний россиянин по количеству голевых пасов обошел словацкого нападающего Мариана Габорика (218) и вышел на чистое седьмое место в истории команды.

Шестой результат у финского нападающего Микаэля Гранлунда (224), который сейчас играет за «Анахайм». Лучший — у еще одного финского форварда Микко Койву, уже завершившего карьеру.

В сезоне-2025/26 у Капризова 41 (22+19) очко в 35 играх.