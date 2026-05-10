Капризов вышел на первое место в гонке бомбардиров Кубка Стэнли

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов вышел в лидеры бомбардирской гонки плей-офф НХЛ-2025/26.

10 мая «Миннесота» дома победила «Колорадо» (5:1) в третьем матче серии второго раунда плей-офф. «Уайлд» сократили отставание в серии — 1-2. 29-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

В аетиве Капризов теперь 14 (4+10) очков в 9 матчах этого розыгрыша Кубка Стэнли. Второе место в гонке бомбардиров делят форвард «Вегаса» Митч Марнер и одноклубник Капризова Куинн Хьюз — на их счету по 13 набранных очков.

Следующий матч серии между «Миннесотой» и «Колорадо» снова пройдет на домашнем льду «Уайлд» 12 мая.

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