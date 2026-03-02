Капризов повторил рекорд Габорика по голам в истории «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в ворота «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Для 28-летнего россиянина это 219-й гол за «Уайлд». По количеству голов за клуб Капризов сравнялся с рекордсменом «Миннесоты» Марианом Габориком (219).

При этом Капризов сыграл за «Уайлд» 380 матчей, а Габорик — 502.

В сезоне-2025/26 российский нападающий в 61 матче набрал 74 (34+40) очка.

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