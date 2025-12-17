Капризов вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты»

Российский нападающий Кирилл Капризов вышел на единоличное второе место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты».

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (5:0) 28-летний форвард забросил свою 206-ю шайбу за клуб и обошел по этому показателю финна Микко Койву с 205 голами. Лидирует в списке словак Мариан Габорик с 219 голами.

Капризов выступает за «Уайлд» с 2020 года. В сезоне-2025/26 на его счету 34 матча, в которых он набрал 38 (21+17) очков.