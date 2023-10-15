Капризов вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей в матче с «Торонто» (4:7) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, россиянин набрал 236 (114+122) очков в 205 играх в составе «Уайлд» и поднялся на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Капризов делит место с Мэттом Дамба, который набрал 236 (79+157) очков в 598 матчах.

Лучшим бомбардиров в истории «Миннесоты» является финн Микко Койву — 709 (205+504) очков в 1028 играх.

В этом сезоне 26-летний Капризов провел 2 матча и набрал 2 (0+2) очка.