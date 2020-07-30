Капризов все еще ждет американскую визу
19:39
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов все еще находится в России. Игрок не может получить американскую визу, сообщает в Twitter журналист Майкл Руссо.
Россиянин заключил с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка. При этом первый год контракта форварда сгорит согласно условиям нового коллективного соглашения.
Ранее «Уайлд» пригласили Капризова в свой тренировочный лагерь. Россиянин не будет принимать участия в оставшихся матчах сезона.
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