Капризов все еще ждет американскую визу

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов все еще находится в России. Игрок не может получить американскую визу, сообщает в Twitter журналист Майкл Руссо.

Россиянин заключил с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка. При этом первый год контракта форварда сгорит согласно условиям нового коллективного соглашения.

Ранее «Уайлд» пригласили Капризова в свой тренировочный лагерь. Россиянин не будет принимать участия в оставшихся матчах сезона.