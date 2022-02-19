Капризов впервые в сезоне и во второй раз в НХЛ завершил матч с «-4»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Флориде» со счетом 2:6.

Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка и завершил встречу с показателем полезности «-4». 24-летний россиянин впервые в сезоне и во второй раз в НХЛ закончил матч с таким показателем — ранее «-4» у Капризова было 20 марта 2021 года в игре с «Колорадо» (0:6).

В текущем сезоне Капризов провел 45 матчей, в которых набрал 61 (23+38) очко при среднем показателе полезности «+17».