Капризов впервые в карьере набрал очки в двух матчах плей-офф НХЛ подряд

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил гол и сделал результативную передачу в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса».

25-летний россиянин впервые в карьере набрал очки в двух матчах плей-офф подряд. В предыдущей игре с «Сент-Луисом» (6:2) форвард отличился хет-триком.

Также Капризов впервые в карьере провел два матча в плей-офф с двумя или более очками.

В нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ россиянин набрал 5 (4+1) очков.