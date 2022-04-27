Капризов — восьмой россиянин, сделавший 60 результативных передач за сезон НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал две голевые передачи в проигранном матче с «Аризоной» (3:5) и впервые в недолгой заокеанской карьере добрался до отметки 105 очков. Форвард стал седьмым российским игроком, которому покорился этот рубеж.

Отметивший вчера 25-летие форвард вполне может попасть в десятку лучших российских результатов. Для этого Кириллу нужно набрать три очка в двух оставшихся встречах.

Российские игроки, набравшие 100 очков в регулярном чемпионате

Игрок Команда Сезон Матчи Очки Никита Кучеров Тампа-Бэй 2018/19 82 128 (41+87) Александр Могильный Баффало 1992/93 77 127 (76+51) Сергей Федоров Детройт 1993/94 82 120 (56+64) Евгений Малкин Питтсбург 2008/09 82 113 (35+78) Александр Овечкин Вашингтон 2007/08 82 112 (65+47) Павел Буре Ванкувер 1992/93 83 110 (60+50) Александр Овечкин Вашингтон 2008/09 79 110 (56+54) Александр Овечкин Вашингтон 2009/10 72 109 (50+59) Евгений Малкин Питтсбург 2011/12 75 109 (50+59) Павел Буре Ванкувер 1993/94 76 107 (60+47) Александр Могильный Ванкувер 1995/96 79 107 (55+52) Сергей Федоров Детройт 1995/96 78 107 (39+68) Александр Овечкин Вашингтон 2005/06 81 106 (52+54) Евгений Малкин Питтсбург 2007/08 82 106 (47+59) Кирилл Капризов Миннесота 2021/22 79 105 (45+60) Никита Кучеров Тампа-Бэй 2017/18 80 100 (36+61)

Заодно Капризов стал восьмым в истории российским игроком, сделавшим за сезон 60 результативных передач. Рекорд России удерживает Никита Кучеров, ассистировавший партнерам 87 раз, больше 70 пасов сделали Евгений Малкин. Сергей Зубов и получивший сегодня повреждение Артемий Панарин.

Российские игроки, делавшие более 60 передач за сезон в НХЛ

Игрок Команда Сезон Матчи Передачи Никита Кучеров Тампа-Бэй 2018/19 82 87 Евгений Малкин Питтсбург 2008/09 82 78 Сергей Зубов Рейнджерс 1993/94 78 77 Артемий Панарин Рейнджерс 2021/22 75 74 Сергей Федоров Детройт 1995/96 78 68 Павел Дацюк Детройт 2007/08 82 66 Павел Дацюк Детройт 2008/09 81 65 Сергей Федоров Детройт 1993/94 82 64 Артемий Панарин Рейнджерс 2019/20 69 63 Сергей Макаров Калгари 1989/90 80 62 Никита Кучеров Тампа-Бэй 2017/18 80 61 Павел Дацюк Детройт 2006/07 79 60 Кирилл Капризов Миннесота 2021/22 79 60

Капризов владеет всеми основными рекордами «дикарской» франшизы. На счету новокузнечанина 45 голов, 60 передач и 105 очков. Второго бомбардира в истории — швейцарца Кевина Фиалу — он опережает на 21 балл. Второй снайперский результат с отставанием в три гола делят словак Мариан Габорик и канадец Эрик Стаал, второй ассистент в истории — норвежец Матч Зуккарелло — отстает на пять передач.

Лучшие результаты игроков «Миннесоты» за сезон