Капризов — восьмой россиянин, сделавший 60 результативных передач за сезон НХЛ
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал две голевые передачи в проигранном матче с «Аризоной» (3:5) и впервые в недолгой заокеанской карьере добрался до отметки 105 очков. Форвард стал седьмым российским игроком, которому покорился этот рубеж.
Отметивший вчера 25-летие форвард вполне может попасть в десятку лучших российских результатов. Для этого Кириллу нужно набрать три очка в двух оставшихся встречах.
Российские игроки, набравшие 100 очков в регулярном чемпионате
|
Игрок
|
Команда
|
Сезон
|
Матчи
|
Очки
|
Никита Кучеров
|
Тампа-Бэй
|
2018/19
|
82
|
128 (41+87)
|
Александр Могильный
|
Баффало
|
1992/93
|
77
|
127 (76+51)
|
Сергей Федоров
|
Детройт
|
1993/94
|
82
|
120 (56+64)
|
Евгений Малкин
|
Питтсбург
|
2008/09
|
82
|
113 (35+78)
|
Александр Овечкин
|
Вашингтон
|
2007/08
|
82
|
112 (65+47)
|
Павел Буре
|
Ванкувер
|
1992/93
|
83
|
110 (60+50)
|
Александр Овечкин
|
Вашингтон
|
2008/09
|
79
|
110 (56+54)
|
Александр Овечкин
|
Вашингтон
|
2009/10
|
72
|
109 (50+59)
|
Евгений Малкин
|
Питтсбург
|
2011/12
|
75
|
109 (50+59)
|
Павел Буре
|
Ванкувер
|
1993/94
|
76
|
107 (60+47)
|
Александр Могильный
|
Ванкувер
|
1995/96
|
79
|
107 (55+52)
|
Сергей Федоров
|
Детройт
|
1995/96
|
78
|
107 (39+68)
|
Александр Овечкин
|
Вашингтон
|
2005/06
|
81
|
106 (52+54)
|
Евгений Малкин
|
Питтсбург
|
2007/08
|
82
|
106 (47+59)
|
Кирилл Капризов
|
Миннесота
|
2021/22
|
79
|
105 (45+60)
|
Никита Кучеров
|
Тампа-Бэй
|
2017/18
|
80
|
100 (36+61)
Заодно Капризов стал восьмым в истории российским игроком, сделавшим за сезон 60 результативных передач. Рекорд России удерживает Никита Кучеров, ассистировавший партнерам 87 раз, больше 70 пасов сделали Евгений Малкин. Сергей Зубов и получивший сегодня повреждение Артемий Панарин.
Российские игроки, делавшие более 60 передач за сезон в НХЛ
|
Игрок
|
Команда
|
Сезон
|
Матчи
|
Передачи
|
Никита Кучеров
|
Тампа-Бэй
|
2018/19
|
82
|
87
|
Евгений Малкин
|
Питтсбург
|
2008/09
|
82
|
78
|
Сергей Зубов
|
Рейнджерс
|
1993/94
|
78
|
77
|
Артемий Панарин
|
Рейнджерс
|
2021/22
|
75
|
74
|
Сергей Федоров
|
Детройт
|
1995/96
|
78
|
68
|
Павел Дацюк
|
Детройт
|
2007/08
|
82
|
66
|
Павел Дацюк
|
Детройт
|
2008/09
|
81
|
65
|
Сергей Федоров
|
Детройт
|
1993/94
|
82
|
64
|
Артемий Панарин
|
Рейнджерс
|
2019/20
|
69
|
63
|
Сергей Макаров
|
Калгари
|
1989/90
|
80
|
62
|
Никита Кучеров
|
Тампа-Бэй
|
2017/18
|
80
|
61
|
Павел Дацюк
|
Детройт
|
2006/07
|
79
|
60
|
Кирилл Капризов
|
Миннесота
|
2021/22
|
79
|
60
Капризов владеет всеми основными рекордами «дикарской» франшизы. На счету новокузнечанина 45 голов, 60 передач и 105 очков. Второго бомбардира в истории — швейцарца Кевина Фиалу — он опережает на 21 балл. Второй снайперский результат с отставанием в три гола делят словак Мариан Габорик и канадец Эрик Стаал, второй ассистент в истории — норвежец Матч Зуккарелло — отстает на пять передач.
Лучшие результаты игроков «Миннесоты» за сезон
|
Игрок
|
Страна
|
Сезон
|
И
|
О (Г+П)
|
Кирилл Капризов
|
Россия
|
2021/22
|
79
|
105 (45+60)
|
Кевин Фиала
|
Швейцария
|
2021/22
|
80
|
84 (33+51)
|
Мариан Габорик
|
Словакия
|
2007/08
|
77
|
83 (42+41)
|
Брайан Ролстон
|
США
|
2005/06
|
82
|
79 (34+45)
|
Матс Зуккарелло
|
Норвегия
|
2021/22
|
70
|
79 (24+55)
|
Эрик Стаал
|
Канада
|
2017/18
|
82
|
76 (42+34)
|
Микко Койву
|
Финляндия
|
2009/10
|
80
|
71 (22+49)
|
Микаэль Гранлунд
|
Финляндия
|
2016/17
|
81
|
69 (26+43)
|
Эндрю Брюнетт
|
Канада
|
2001/02
|
81
|
69 (21+48)
|
Мариан Габорик
|
Словакия
|
2001/02
|
78
|
67 (30+37)
|
Микаэль Гранлунд
|
Финляндия
|
2017/18
|
77
|
67 (21+46)
|
Микко Койву
|
Финляндия
|
2008/09
|
79
|
67 (20+47)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|81
|53
|28
|114
|2
|Рейнджерс
|80
|51
|29
|108
|3
|Питтсбург
|81
|45
|36
|101
|4
|Вашингтон
|80
|44
|36
|100
|5
|Айлендерс
|80
|36
|44
|82
|6
|Коламбус
|80
|36
|44
|79
|7
|Нью-Джерси
|80
|27
|53
|63
|8
|Филадельфия
|80
|25
|55
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|80
|57
|23
|120
|2
|Торонто
|81
|53
|28
|113
|3
|Тампа-Бэй
|80
|50
|30
|108
|4
|Бостон
|80
|50
|30
|105
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|81
|31
|50
|72
|7
|Оттава
|80
|32
|48
|71
|8
|Монреаль
|80
|20
|60
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|80
|56
|24
|118
|2
|Миннесота
|80
|51
|29
|109
|3
|Сент-Луис
|81
|49
|32
|109
|4
|Нэшвилл
|80
|44
|36
|95
|5
|Даллас
|80
|45
|35
|95
|6
|Виннипег
|79
|36
|43
|83
|7
|Чикаго
|80
|27
|53
|65
|8
|Аризона
|80
|23
|57
|53
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|80
|50
|30
|110
|2
|Эдмонтон
|80
|47
|33
|100
|3
|Лос-Анджелес
|80
|43
|37
|96
|4
|Вегас
|80
|42
|38
|91
|5
|Ванкувер
|80
|39
|41
|89
|6
|Сан-Хосе
|80
|32
|48
|76
|7
|Анахайм
|81
|31
|50
|76
|8
|Сиэтл
|79
|26
|53
|58
|27.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|3 : 0
|27.04
|02:00
|
Бостон – Флорида
|4 : 2
|27.04
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|1 : 4
|27.04
|02:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|5 : 4 ОТ
|27.04
|02:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|1 : 5
|27.04
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|3 : 4
|27.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|4 : 1
|27.04
|03:00
|
Миннесота – Аризона
|3 : 5
|27.04
|03:00
|
Нэшвилл – Калгари
|4 : 5 ОТ
|27.04
|03:30
|
Даллас – Вегас
|3 : 2 Б
|27.04
|04:30
|
Колорадо – Сент-Луис
|5 : 3
|27.04
|05:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|5 : 2
|27.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|2 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|122
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|80
|115
|
|
Джонни Годро
Калгари
|80
|113
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|73
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|79
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|80
|52
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|53
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19