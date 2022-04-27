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Сегодня, 11:17

Капризов — восьмой россиянин, сделавший 60 результативных передач за сезон НХЛ

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал две голевые передачи в проигранном матче с «Аризоной» (3:5) и впервые в недолгой заокеанской карьере добрался до отметки 105 очков. Форвард стал седьмым российским игроком, которому покорился этот рубеж.

Отметивший вчера 25-летие форвард вполне может попасть в десятку лучших российских результатов. Для этого Кириллу нужно набрать три очка в двух оставшихся встречах.

Российские игроки, набравшие 100 очков в регулярном чемпионате

Игрок

Команда

Сезон

Матчи

Очки

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

2018/19

82

128 (41+87)

Александр Могильный

Баффало

1992/93

77

127 (76+51)

Сергей Федоров

Детройт

1993/94

82

120 (56+64)

Евгений Малкин

Питтсбург

2008/09

82

113 (35+78)

Александр Овечкин

Вашингтон

2007/08

82

112 (65+47)

Павел Буре

Ванкувер

1992/93

83

110 (60+50)

Александр Овечкин

Вашингтон

2008/09

79

110 (56+54)

Александр Овечкин

Вашингтон

2009/10

72

109 (50+59)

Евгений Малкин

Питтсбург

2011/12

75

109 (50+59)

Павел Буре

Ванкувер

1993/94

76

107 (60+47)

Александр Могильный

Ванкувер

1995/96

79

107 (55+52)

Сергей Федоров

Детройт

1995/96

78

107 (39+68)

Александр Овечкин

Вашингтон

2005/06

81

106 (52+54)

Евгений Малкин

Питтсбург

2007/08

82

106 (47+59)

Кирилл Капризов

Миннесота

2021/22

79

105 (45+60)

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

2017/18

80

100 (36+61)

Заодно Капризов стал восьмым в истории российским игроком, сделавшим за сезон 60 результативных передач. Рекорд России удерживает Никита Кучеров, ассистировавший партнерам 87 раз, больше 70 пасов сделали Евгений Малкин. Сергей Зубов и получивший сегодня повреждение Артемий Панарин.

Российские игроки, делавшие более 60 передач за сезон в НХЛ

Игрок

Команда

Сезон

Матчи

Передачи

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

2018/19

82

87

Евгений Малкин

Питтсбург

2008/09

82

78

Сергей Зубов

Рейнджерс

1993/94

78

77

Артемий Панарин

Рейнджерс

2021/22

75

74

Сергей Федоров

Детройт

1995/96

78

68

Павел Дацюк

Детройт

2007/08

82

66

Павел Дацюк

Детройт

2008/09

81

65

Сергей Федоров

Детройт

1993/94

82

64

Артемий Панарин

Рейнджерс

2019/20

69

63

Сергей Макаров

Калгари

1989/90

80

62

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

2017/18

80

61

Павел Дацюк

Детройт

2006/07

79

60

Кирилл Капризов

Миннесота

2021/22

79

60

Капризов владеет всеми основными рекордами «дикарской» франшизы. На счету новокузнечанина 45 голов, 60 передач и 105 очков. Второго бомбардира в истории — швейцарца Кевина Фиалу — он опережает на 21 балл. Второй снайперский результат с отставанием в три гола делят словак Мариан Габорик и канадец Эрик Стаал, второй ассистент в истории — норвежец Матч Зуккарелло — отстает на пять передач.

Лучшие результаты игроков «Миннесоты» за сезон

Игрок

Страна

Сезон

И

О (Г+П)

Кирилл Капризов

Россия

2021/22

79

105 (45+60)

Кевин Фиала

Швейцария

2021/22

80

84 (33+51)

Мариан Габорик

Словакия

2007/08

77

83 (42+41)

Брайан Ролстон

США

2005/06

82

79 (34+45)

Матс Зуккарелло

Норвегия

2021/22

70

79 (24+55)

Эрик Стаал

Канада

2017/18

82

76 (42+34)

Микко Койву

Финляндия

2009/10

80

71 (22+49)

Микаэль Гранлунд

Финляндия

2016/17

81

69 (26+43)

Эндрю Брюнетт

Канада

2001/02

81

69 (21+48)

Мариан Габорик

Словакия

2001/02

78

67 (30+37)

Микаэль Гранлунд

Финляндия

2017/18

77

67 (21+46)

Микко Койву

Финляндия

2008/09

79

67 (20+47)

Кирилл Капризов
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 53 28 114
2 Рейнджерс 80 51 29 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 80 44 36 100
5 Айлендерс 80 36 44 82
6 Коламбус 80 36 44 79
7 Нью-Джерси 80 27 53 63
8 Филадельфия 80 25 55 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 80 57 23 120
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 80 50 30 108
4 Бостон 80 50 30 105
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 80 32 48 71
8 Монреаль 80 20 60 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 56 24 118
2 Миннесота 80 51 29 109
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Нэшвилл 80 44 36 95
5 Даллас 80 45 35 95
6 Виннипег 79 36 43 83
7 Чикаго 80 27 53 65
8 Аризона 80 23 57 53
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 80 50 30 110
2 Эдмонтон 80 47 33 100
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 80 42 38 91
5 Ванкувер 80 39 41 89
6 Сан-Хосе 80 32 48 76
7 Анахайм 81 31 50 76
8 Сиэтл 79 26 53 58
Результаты / календарь
17.04
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19.04
20.04
21.04
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30.04
2.05
27.04 02:00
Торонто – Детройт
 3 : 0
27.04 02:00
Бостон – Флорида
 4 : 2
27.04 02:00
Вашингтон – Айлендерс
1 : 4
27.04 02:00
Оттава – Нью-Джерси
 5 : 4 ОТ
27.04 02:00
Питтсбург – Эдмонтон
 1 : 5
27.04 02:00
Рейнджерс – Каролина
 3 : 4
27.04 02:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 4 : 1
27.04 03:00
Миннесота – Аризона
 3 : 5
27.04 03:00
Нэшвилл – Калгари
 4 : 5 ОТ
27.04 03:30
Даллас – Вегас
 3 : 2 Б
27.04 04:30
Колорадо – Сент-Луис
 5 : 3
27.04 05:00
Ванкувер – Сиэтл
 5 : 2
27.04 05:30
Сан-Хосе – Анахайм
 2 : 5
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 79 122
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 80 115
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 80 113
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 73 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 79 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 80 52
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 53 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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