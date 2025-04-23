Капризов вошел в тройку лучших снайперов «Миннесоты» в плей-офф НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль во втором матче первого раунда Кубка Стэнли против «Вегаса» (5:2).

Теперь на счету 27-летнего россиянина 12 голов за клуб в плей-офф НХЛ. Он вошел в тройку лучших снайперов «Уайлд» в Кубке Стэнли, сравнявшись со словацким форвардом Марианом Габориком. Лидирует американский нападающий Зак Паризе (16).

В матче с «Вегасом» Капризов также отметился результативной передачей, благодаря чему вошел в топ-10 списка бомбардиров «Миннесоты» в плей-офф НХЛ с 17 (12+5) очками. Он делит девятую-десятую строчку со шведом Юнасом Бродином (2+15).

Российский форвард был признан первой звездой второго матча серии с «Голден Найтс». Следующая встреча команд состоится 25 апреля (счет в серии — 1-1).